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أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ليفربول، ضيفا ثقيلا على حساب فريق فولهام، اليوم الأربعاء 24 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

تُقام المباراة بين فريقي ليفربول وفولهام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ليفربول وفولهام عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

وكان فريق ليفربول قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على حساب فولهام، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أنفيلد.

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد توج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية في النسخة الماضية بعد فوزه في المباراة النهائية أمام فريق نيوكاسل يونايتد.