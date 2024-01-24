نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وذلك ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.

نجح برشلونة في الفوز على أونيونيستا سالامنكا في دور الـ 16 بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصحح أوضاعه بعد خسارة السوبر الإسباني على يد غريمه التقليدي ريال مدريد.

أما أتلتيك بيلباو فقد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس على ملعبه بثنائية نظيفة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو يوم الأربعاء 24 يناير 2025 على إستاد سان ماميس معقل أتلتيك بلباو وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: اينياكي بينيا.

خط الدفاع: اليخاندرو بالدي _ اندرياس كريستينسن _ كول كوندي _ رونالدو ارواخو.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو _ الكاي جوندوجان _ فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس _ روبيرتو ليفاندوفسكي _ رافينيا