نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هموت نفسي عشان أرجع.. كواليس جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل السفر إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس الجلسة الأخيرة التي جمعت محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، مع لاعبي منتخب مصر، قبل رحيله عن معسكر المنتخب متجهًا إلى مدينة ليفربول، لبدء برنامجه العلاجي.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر للإصابة، خلال مباراة المنتخب الوطني ونظيره غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2024، المقامة في كوت ديفوار.

كواليس جلسة محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر عقب الصعود بأمم إفريقيا

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية:" محمد صلاح سافر بسلامة الله وحضر العشاء الذي أقامه خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، أمس الثلاثاء".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس الجلسة التي جمعت صلاح مع اللاعبين، قبل الرحيل والرسائل التي وجهها لهم، عقب التعادل مع منتخب الرأس الأخضر، والصعود إلى دور ال 16 بأمم إفريقيا:" صلاح صمم على الحديث في الحافلة وأخبرهم هموت نفسي عشان أحاول أرجع عشان أكون موجود معاكم حتى لو هاجي ومش هلعب، وعلى أد ما أقدر هكون موجود معاكم هلعب أو مش هلعب، المهم نكون موجودين في الفاينل وأن نقدم كل ما لدينا".

واختتم أحمد شوبير:" ما علمته أن صلاح لديه غصة في القلب وحالة من الحزن لأن صلاح مُقدر من الجميع في العالم بشكل غير عادي، وسافر بطائرة خاصة لإنجلترا، وأتمنى أن يُزين صلاح تشكيل المباراة النهائية وأن يرفع كأس البطولة".

محمد صلاح يبدأ برنامجه العلاجي اليوم في انجلترا

ويبدأ محمد صلاح جناح المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، برنامجه التأهيلي اليوم الأربعاء في انجلترا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر وغانا ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكشفت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية، مما استدعى سفره لخوض برنامج علاجي تأهيلي في مدينة ليفربول الإنجليزية، نظرًا لضعف الإمكانيات الطبية في كوت ديفوار.

يذكر أن قائد منتخب مصر، توجه إلى انجلترا، على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة الرأس الأخضر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي وتأهل المنتخب الوطني لمواجهة ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.