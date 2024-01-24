نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا - مصر تخاطب الكاف بشأن مصطفى محمد وأول خطوات فيتوريا لحل الأخطاء الدفاعية وغانا تطيح بهوتون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخطط البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لمعالجة الأخطاء الدفاعية المتكررة في صفوق منتخب الفراعنة، والتي كانت سببا في الوقوع في فخ التعادل بجميع مباريات دور المجموعات.
وظهرت العديد من الأخطاء الدفاعية والتي كلفت الفريق أهداف في وقت قاتل، حيث اجتمع فيتوريا مع محللي الأداء في جهاز مصر للوقوف على أسباب هذه الأخطاء ومعالجتها في جلسة استمرت لأكثر من ساعة.
- إقالة مدرب غانا
وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم قرارا رسميا، بإقالة كريس هوتون، المدير الفني لمنتخب البلاك ستارز، عقب الاخفاق الأخير في الصعود إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية.
- اتحاد الكرة يخاطب الكاف بشأن مصطفى محمد
تواصل مسؤولو اتحاد كرة القدم المصري، مع مسؤولو الكاف، للاستفسار عن موقف مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، من البطاقة الصفراء عقب خلع قميصه بعد إحراز هدفه أمام الرأس الأخضر، في ظل عدم تلقي اللاعب لأي عقوبة وخلو تقرير المباراة من وجود أي مخالفة على اللاعب.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
- القناة الجزائرية الأولى
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- قناة فوكس سبورت
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12284
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة Canal 11 HD
القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500
قناة RING HD
القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000
- قناة النبأ الليبية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11096
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
- قناة تيلي تشاد
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12015
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
قناة SPORT TV 1 HD
القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500
قناة ESPN 901
القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550
قناة Solo Calcio
القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500
قناة TV 8.5
القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100.