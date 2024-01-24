نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا - مصر تخاطب الكاف بشأن مصطفى محمد وأول خطوات فيتوريا لحل الأخطاء الدفاعية وغانا تطيح بهوتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لمعالجة الأخطاء الدفاعية المتكررة في صفوق منتخب الفراعنة، والتي كانت سببا في الوقوع في فخ التعادل بجميع مباريات دور المجموعات.

وظهرت العديد من الأخطاء الدفاعية والتي كلفت الفريق أهداف في وقت قاتل، حيث اجتمع فيتوريا مع محللي الأداء في جهاز مصر للوقوف على أسباب هذه الأخطاء ومعالجتها في جلسة استمرت لأكثر من ساعة.

- إقالة مدرب غانا

وأصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم قرارا رسميا، بإقالة كريس هوتون، المدير الفني لمنتخب البلاك ستارز، عقب الاخفاق الأخير في الصعود إلى دور الستة عشر من كأس الأمم الإفريقية.

- اتحاد الكرة يخاطب الكاف بشأن مصطفى محمد

تواصل مسؤولو اتحاد كرة القدم المصري، مع مسؤولو الكاف، للاستفسار عن موقف مهاجم الفراعنة مصطفى محمد، من البطاقة الصفراء عقب خلع قميصه بعد إحراز هدفه أمام الرأس الأخضر، في ظل عدم تلقي اللاعب لأي عقوبة وخلو تقرير المباراة من وجود أي مخالفة على اللاعب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500



قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500



قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100.