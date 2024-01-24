نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة كبرى داخل منتخب مصر.. إعلامي يكشف الخبايا في ملف إصابة محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر إعلامي مصري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

محمد شبانة يكشف الخبايا في ملف إصابة محمد الشناوي

وأصيب حارس مرمى النادي الأهلي بخلع في الكتف، وذلك خلال مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر شاشة قناة etc: "محمد الشناوي لم يكن جاهزًا لحراس مرمى منتخب مصر في أمم إفريقيا، وطبيب المنتخب أبلغ روي فيتوريا بعدم جاهزية الحارس، وطالبه بعدم مشاركته في مباراة موزمبيق تحديدًا في بداية البطولة، ولكن محمد الشناوي أصر على المشاركة”.

وتابع “محمد الشناوي كان يريد المشاركة في نهائي إفريقيا امام الوداد المغربي، لكن مارسيل كولر كان أقوى ورفض الدفع بالحارس، وفي البطولة الحالية روي فيتوريا استجاب لطلب محمد الشناوي ورغبته في المشاركة رغم توصية الطبيب القاطعة ”.

