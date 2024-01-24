نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والذي يبحث عنه عشاق ومشجعي كرة القدم في كل مكان.

موعد مباراة المغرب ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا

واختتم منتخب المغرب الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لخوض مواجهة هامة أمام نظيره منتخب زامبيا مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة زامبيا

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - محمد الشيبي.

خط الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح.

خط الهجوم: أمين عدلي - حكيم زياش - يوسف النصيري.

ترتيب المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا

1- المغرب - 4 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية - نقطتين

3- زامبيا - نقطتين

4- تنزانيا - نقطة

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد زامبيا

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein AFCON 1.

