موعد مباراة الأهلي وحتا الإماراتي وديا.. كيف تشاهد المباراة مجانًا؟

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه النادي الأهلي نظيره حتا الإماراتي في ثاني وديات المارد الأحمر في معسكر الإمارات، استعدادًا لاستكمال المنافسة المحلية والقارية عقب نهاية كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار حتى 12 فبراير القادم.

موعد مباراة الأهلي وحتا الإماراتي وديا

ويخوض الأهلي مباراته الودية الثانية خلال المعسكر المقام حاليًّا بالإمارات أمام نادي حتا الإماراتي بعد غد الجمعة في تمام الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي حتا.

يخوض النادي الأهلي معسكرًا في الإمارات دون لاعبيه الدوليين الذين شاركوا في بطولة أمم إفريقيا. ويشمل هؤلاء اللاعبين 8 من الأهلي الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في المنتخب الوطني الأول، وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد".

كما أن الثلاثي الأجنبي يشارك في بطولة أمم إفريقيا، وهم التونسي علي معلول والجنوب الأفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج. بالإضافة إلى انضمام الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس إلى المنتخب الأولمبي الذي يشارك في دورة ودية حاليًا في الإمارات. ونظرًا لذلك، قرر الجهاز الفني تصعيد نحو 10 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في التدريب مع الفريق الأول خلال هذه الفترة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وحتا الإماراتي

وتذاع مباراة الأهلي وحتا الإماراتي على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة النادي الأهلي.

قائمة الأهلي في معسكر الإمارات

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبد الحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبد الجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبد الله ومازن أسامة.

الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفى أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: موديست ووسام أبو علي.