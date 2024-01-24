نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

ومن المقرر أن تقام مباراة فريق برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وسوف يتم نقل مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية.