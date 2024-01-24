نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق مع نظيره منتخب فيتنام اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بستاد جاسم بن حمد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة العراق وفيتنام

وتنطلق صافرة بداية مباراة العراق وفيتنام ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة العراق وفيتنام

1- العراق 6 نقاط

2- اليابان 3 نقاط

3- إندونيسيا 3 نقاط

4- فيتنام دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام

تردد قناة bein sports asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل العراق أمام فيتنام

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: فرانس، ريبين، حسين، سعد.

خط الوسط: إبراهيم، أمير، أحمد.

خط الهجوم: يوسف، علي، أيمن.