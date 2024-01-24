نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا والتشكيل المتوقع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية والآسيوية عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب العراق مع نظيره منتخب فيتنام اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بستاد جاسم بن حمد في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة العراق وفيتنام
وتنطلق صافرة بداية مباراة العراق وفيتنام ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب مجموعة العراق وفيتنام
1- العراق 6 نقاط
2- اليابان 3 نقاط
3- إندونيسيا 3 نقاط
4- فيتنام دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام
تردد قناة bein sports asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
تشكيل العراق أمام فيتنام
حراسة المرمى: جلال حسن
خط الدفاع: فرانس، ريبين، حسين، سعد.
خط الوسط: إبراهيم، أمير، أحمد.
خط الهجوم: يوسف، علي، أيمن.