منتخب سوريا: مصر لها جزء كبير في تأهلنا بكأس آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى موفق فتح الله، مدير منتخب سوريا، كامل سعادته بعد التأهل التاريخي لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، مُؤكدًا أن مصر لها دور كبير في ذلك.

موفق فتح الله: مصر لها جزء كبير في تأهلنا بكأس آسيا 2023

وقال موفق فتح الله في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": " المنتخب الذي له دور كبير في تأهلنا هو منتخب الفراعنة، وتأهلنا لدور الـ16 بتواجد الحضري ومحمود فايز".

ويتضمن الجهاز الفني لمنتخب سوريا الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، مدرب حراس المرمى الأسطورة المصري عصام الحضري، بالإضافة إلى مساعد المدرب والمترجم الخاص به محمود فايز.

وأضاف: " كل ما كنا نسعى إليه هو إسعاد الشعب السوري، فرحة الشعب لا تُقدر بثمن، بكل تأكيد المجموعة كانت صعبة، ومنتخبنا في حالة تجديد".

واختتم: "لدينا 5 لاعبين لأول مرة يلعبون مع الفريق، والاتحاد السوري استطاع أن يضم لاعبين يلعبون في أوروبا وأمريكا اللاتينية".

وتأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر عقب فوزه على نظيره منتخب الهند بهدف نظيف، مساء يوم الثلاثاء، عن طريق اللاعب عمر خريبين.

