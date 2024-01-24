نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة في الأهلي بسبب الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي الأهلي، نبأ صادما بشأن إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، الدولي محمد الشناوي خلال مشاركته مع كتيبة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية ساحل العاج.

- تفاصيل إصابة الشناوي

وخرج محمد الشناوي من مباراة مصر الأخيرة أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات بالكان، بعد إصابته بخلع في الكتف، ليشارك زميله محمد أبو جبل.

وبعد خضوع اللاعب للفحوضات الطبية الدقيقة، أثبت الأشعة إصابته بخلع في الكتف، لينتهي مشواره بالكان هذه النسخة، حيث سيخضع اللاعب لجراحة في الكتف.

- الشناوي يصدم الأهلي

وأكد أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني، أن تلك الإصابة سوف تبعد الشناوي عن المشاركة في المباريات لمدة تقترب من 4 أشهر.

ليضرب قنبلة مدوية داخل القلعة الحمراء، حيث يخوض الفريق العديد من المباريات الهامة والحاسمة في مشواره بالعديد من البطولات المحلية والقارية في تلك الفترة، حيث أصبح من المتوقع غياب الشناوي عن المشاركة مع الأهلي في مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بجانب نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

كما سيتي الحارس المخضرم على ما يقرب من 16 جولة في منافسات الدوري المصري، ومباراة دور الـ8 وقبل نهائي إفريقيا في حالة تمكن كتيبة كولر من الصعود إلى هذا الدور.

حيث سيتبقى احتمال ليس قريب وهو لحاق الشناوي بالمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

- خيارات الأهلي بعد إصابة الشناوي

وأصبح أمام إدارة الفارس الأحمر والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، خيارات معدودة لحل تلك الأزمة، وهي الاعتماد على مصطفى شوبير وحمزة علاء كحارس أساسي وبديل في الأشهر القادمة.

أم يضطر مسؤولو الأهلي للتعاقد مع صفقة جديدة خلال انتقالات يناير الجارية في مركز حراسة المرمى، لتأمين هذا المركز الحساس.