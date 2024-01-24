نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كواليس صادمة في إصابة الشناوي وإقالة مدرب غانا.. استقالة جمال بلماضي وتفاصيل جلسة صلاح مع لاعبي منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 24-01-2024 في السطور التالية:

كواليس صادمة في إصابة الشناوي

إصابة الشناوي

فجر إعلامي مصري مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وأصيب حارس مرمى النادي الأهلي بخلع في الكتف، وذلك خلال مواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر شاشة قناة etc: "محمد الشناوي لم يكن جاهزًا لحراس مرمى منتخب مصر في أمم إفريقيا، وطبيب المنتخب أبلغ روي فيتوريا بعدم جاهزية الحارس، وطالبه بعدم مشاركته في مباراة موزمبيق تحديدًا في بداية البطولة، ولكن محمد الشناوي أصر على المشاركة”.

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إقالة مدرب غانا

كريس هيوتون مدرب غانا

أعلن الإتحاد الغاني لكرة القدم، إقالة الايرلندي كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، عقب الإقصاء المبكر، من كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

واحتل منتخب غانا المركز الثالث، بجدول ترتيب المجموعة الثانية التي كانت تضم منتخب مصر، بعد تعادل مفاجيء أمام منتخب موزمبيق، ليقتنص المنتخب الوطني بطاقة التأهل.

ونشر الإتحاد الغاني بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي تضمن:" يود اللإتحاد الغاني لكرة القد، ان يعلن إعفاء كريس هيوتون من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بشكل فوري، كما اتخخذ المجلس التنفيذي قرارًا بحل الجهاز الفني للنجوم السوداء".

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استقالة جمال بلماضي من تدريب الجزائر

جمال بلماضي

أكدت تقارير صحفية جزائرية، استقالة جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، عقب الإقصاء المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وكشفت صحيفة النهار الجزائرية نقلا عن موقع اونو مونديال الفرنسي وشبكة راديو مونتو كارلو، عن حقيقة استقالة بلماضي، وأنه ودع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب مباراة الأمس أمام نظيره الموريتاني.

وقالت الصحيفة:" كشف موقع “اونز مونديال” الفرنسي إلى جانب موقع “أر أم سي” عن استقالة بلماضي التي اخبر عنها اللاعبين في غرف تغيير الملابس، كما نقلت المصادر، أن جمال بلماضي وضح كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة للاعبين، حيث تبادل أطراف الحديث مع كل واحد أبرزهم القائد رياض محرز".

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كواليس جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل السفر إلى ليفربول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس الجلسة الأخيرة التي جمعت محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، مع لاعبي منتخب مصر، قبل رحيله عن معسكر المنتخب متجهًا إلى مدينة ليفربول، لبدء برنامجه العلاجي.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر للإصابة، خلال مباراة المنتخب الوطني ونظيره غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2024، المقامة في كوت ديفوار.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية:" محمد صلاح سافر بسلامة الله وحضر العشاء الذي أقامه خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، أمس الثلاثاء".