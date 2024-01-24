محمود وادي يوجه رسالة مؤثرة لأهالي غزة عقب تأهل منتخب فلسطين في أمم آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفلسطيني محمود وادي، مهاجم منتخب فلسطين والمقاولون العرب، رسالة إلى الشعب الفلسطيني، عقب تأهل منتخب بلاده إلى دور ال 16 بكأس أمم آسيا لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر.

وتأهل منتخب فلسطين إلى دور ال 16 بكأس آسيا للمرة الأولي في تاريخه، عقب الفوز على نظيره هونج كونج بثلاثة أهداف دون، في المواجهة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.

هذا ميداننا.. محمود وادي يوجه رسالة لأهالي غزة

وكتب محمود وادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" شكرًا لغزة وأهلها لأننا استمدينا قوتنا وشجاعتنا وجرأتنا منهم، لم ولن ننساكم".

وأضاف مهاجم منتخب فلسطين: "وهذا ميادننا نحارب فيه من أجلكم، من أجل لحظات يمكننا فيها إسعادكم في ظل معاناتكم، الحمد لله الذي كتب لنا أن نضمد لو جزئًا بسيطًا من جراحكم

الحمد لله أننا رفعنا اسم وعلم وقضية فلسطين عاليًا".

واختتم:" نحن منكم وأنتم منا وما هذا إلا إهداءٌ منا لأرواح شهدائنا وجراح مصابينا وصمود أسرانا، عاشت فلسطين وعاشت غزة وعاش أهلها".

فلسطين تصل ثمن نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

وحقق منتخب فلسطين الأول لكرة القدم العديد من الأرقام القياسية، بعد التأهل إلى دور الستة عشر من عمر بطولة كأس أمم آسيا.

أرقام منتخب فلسطين في نسخة عام 2023 من بطولة كأس آسيا جاءت كالتالي:

لأول مرة يحقق الفوز في كأس أمم آسيا

لأول مرة يسجل ثلاث أهداف في لقاء واحد

لأول مرة يسجل 5 أهداف في البطولة.. 2015 سجل هدف و2019 لم يسجل أي هدف

لأول مرة يحصل على أربعة نقاط.. 2015 لم يحصل على نقاط و2019 حصل على نقطتين فقط

لأول مرة يتخطى دور المجموعات

لأول يخوض لقاء رسمي في الأدوار الاقصائية.

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وفي وقت سابق، ورفع محمود المرضي، قميصه موجها رسالة إلى العالم أجمع تحمل جملة «هي قضية الشرفاء»، عقب تسجيله هدف في شباك منتخب ماليزيا، في المواجهة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، ببطولة كأس أمم آسيا.