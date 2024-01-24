نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يخاطب الكاف بشأن موقف مصطفى محمد من البطاقة الصفراء بعد هدف الرأس الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطب منتخب مصر بشكل فوري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بهدف إبلاغهم بموقف مصطفى محمد من البطاقة الصفراء التي لم تظهر له في المباراة أمام كاب فيردي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بتعادل إيجابي 2-2.

هل تحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء؟

وقام المنتخب الوطني بإخطار الكاف بعدم ورود أي معلومات تشير إلى حصول مصطفى محمد على بطاقة صفراء في مواجهة كاب فيردي. وأشاروا إلى أن التقرير الخاص بالمباراة الثالثة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية لم يتضمن أي تفصيل يفيد بحصول مهاجم مصر على البطاقة الصفراء.

وأوضح الحكم التشادي الهادي محمد في تقريره أنه لم يُسجّل منح بطاقة صفراء لمصطفى محمد بعد هدفه الذي احتفل فيه بخلع قميصه، والذي كان يستوجب إعطاء اللاعب بطاقة صفراء.

يجدر بالذكر أن جميع البطاقات الصفراء تُلغى بعد انتهاء دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

موعد المباراة القادمة لمنتخب مصر في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأحد القادم، الموافق 28 يناير الجاري، على استاد لوران بوكو في مدينة سان بيدرو، ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

سيواجه منتخب مصر في هذا الدور وصيف المجموعة السادسة في البطولة، والتي يتصدرها حاليًا منتخب المغرب برصيد 4 نقاط، يليه الكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين، ثم زامبيا وتنزانيا بنفس الرصيد بواقع نقطتين ونقطة واحدة على التوالي.