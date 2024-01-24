نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم..لاجازيتا: فيكتور أوسيمين يغادر نابولي الصن: النصر يفاوض كاسيميرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 24-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

النصر يرغب في ضم كاسيميرو

قدم النصر عرضًا للاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو، 31 عامًا، والمدافع السابق لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا آرون وان بيساكا، 26 عامًا، بينما يستعد مانشستر يونايتد للتخلص من بعض نجومه ذوي الدخل المرتفع. (ديلي ميل)

تلقى النصر بالفعل عرضًا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الظهير الأيمن لتوتنهام والبرازيل إيمرسون رويال، 25 عامًا، وينظر إلى وان بيساكا كبديل قابل للتطبيق. (تلجراف)

فيكتور أوسيمين يغادر نابولي

ألمح فيكتور أوسيمين إلى أنه مستعد لمغادرة نابولي هذا الصيف، مع ربط كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد بالمهاجم النيجيري البالغ من العمر 25 عامًا، والذي لديه شرط جزائي يزيد قليلًا عن 100 مليون جنيه إسترليني في عقده. (90 دقيقة)

يقترب مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المعار ماسون جرينوود، 22 عامًا، من الانتقال الصيفي إلى برشلونة بعد تألقه مع خيتافي. (الصن)

يجري نوتنغهام فورست محادثات مع بوروسيا دورتموند بشأن صفقة إعارة للاعب خط الوسط الأمريكي جيوفاني رينا، 21 عامًا. (ذا أثليتك)

تم تحذير مدرب كريستال بالاس روي هودجسون، 76 عامًا، من إمكانية إقالته إذا لم تتحسن النتائج بعد إجراء محادثات مع رئيس مجلس الإدارة ستيف باريش. (الصن)

رفض جوزيه مورينيو مدرب روما السابق عرضًا من نادي الشباب السعودي ليصبح المدير الفني الجديد للفريق. (إي إس بي إن)

وافق نابولي على صفقة إعارة مع أستون فيلا، والتي تتضمن خيارًا غير إلزامي لشراء شرط جزائي بقيمة 7.7 مليون جنيه إسترليني (9 ملايين يورو)، للاعب خط الوسط البلجيكي ليندر دندونكر البالغ من العمر 28 عامًا. (فابريزيو رومانو)

يفكر نيوكاسل في اختطاف خطوة توتنهام المقترحة لمهاجم كلوب بروج المراهق أنطونيو نوسا، 18 عامًا. ويُنظر إلى المهاجم النرويجي على أنه بديل مباشر للاعب باراجواي الدولي ميغيل ألميرون، 29 عامًا، الذي قد يغادر تينيسايد إلى نادي الشباب السعودي. (كرة القدم من الداخل)

تشيلسي يسعى لضم بنزيما

سجل تشيلسي اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة البالغ من العمر 36 عامًا من نادي الاتحاد السعودي. (الصن)

وفي الوقت نفسه، يعد مدافع تشيلسي الإنجليزي تريفوه تشالوبا، 24 عامًا، هدفًا رئيسيًا لفولهام. (الحديث الجماعي)

ويخطط نوتنجهام فورست أيضًا لانتقال تشالوبا على سبيل الإعارة، والذي يتعافى حاليًا من إصابة طويلة الأمد في أوتار الركبة. (الصن)

يعد الجناح الهولندي أرنوت دانجوما، 26 عامًا، هدفًا لفريق ليون، حيث يشعر ناديه الأم فياريال بالإحباط بسبب قلة وقت لعبه على سبيل الإعارة في إيفرتون. (ديلي ميل)