منتخب العراق يستهدف العلامة الكاملة أمام فيتنام بكأس آسيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى المنتخب العراقي جاهدًا لتحقيق النقاط الكاملة في المجموعة الرابعة، حيث سيواجه منتخب فيتنام الذي خرج من بطولة كأس آسيا قطر 2023 رسميًَا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

العراق تواجه فيتنام بحثًا عن العلامة الكاملة

يتوقع أن يقوم المدرب الإسباني خيسوس كاساس بإشراك بعض اللاعبين الجدد لتجنب حدوث حالة من الإرهاق بين لاعبي الفريق. لا تفوتوا فرصة متابعة مباراة العراق وفيتنام مباشرة على قناة beIN ASIAN CUP 1 اليوم الأربعاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

حقق المنتخب العراقي انتصارين في أولى مباراتين له في بطولة كأس آسيا، حيث تغلب أولًا على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية. وفي المباراة الثانية، نجحوا في تحقيق فوز هام على منتخب اليابان، الذي يعتبر أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بنتيجة 2-1؛ يعد هذا الانتصار أمرًا ملحوظًا، حيث يعتبر أول فوز لأسود الرافدين على الساموراي في ما يقارب 42 عامًا.

يتطلع العراقيون إلى استمرار تقديم منتخبهم لأداء مميز في المباريات القادمة، ويتمنون أن تكون هذه النتائج الإيجابية بمثابة إشارة إيجابية تعيد إلى الأذهان الأوقات الزاهية التي حققوا فيها اللقب الوحيد لهم في كأس آسيا عام 2007.