نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبلها الآن.. القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام بكأس آسيا، وذلك لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة التي ستجمع بينهما من المنزل بأقل تكلفة ودون تشفير أو تقطيع.

موعد مباراة العراق وفيتنام

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة العراق وفيتنام مساء اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري،ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة الحادية والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس أمم آسيا

تردد قناة الكاس اكسترا 1 نايل سات

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحِيح الخطأ DVB-S2 8PSK 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

القمر الصناعي: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 سهيل سات

القمر الصناعي: Es’hail 2 25.8 شرق

التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

