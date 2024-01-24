نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة العراق.. موعد مباراة اليابان وإندونيسيا في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب اليابان مع نظيره منتخب إندونيسيا اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بستاد الثمامة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة اليابان وإندونيسيا
وتنطلق صافرة بداية مباراة اليابان وإندونيسيا ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.
ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا
1- العراق 6 نقاط
2- اليابان 3 نقاط
3- إندونيسيا 3 نقاط
4- فيتنام دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإندونيسيا
تردد قناة bein sports asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
تشكيل اليابان أمام إندونيسيا
حراسة المرمى: زيون
خط الدفاع: يوكيناري، كو، شوجو، ايتو.
خط الوسط: ايندو، هيديماسا، ايتو.
خط الهجوم: تاكيفوسا، تاكومي، تاكوما.