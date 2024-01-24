نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة العراق.. موعد مباراة اليابان وإندونيسيا في كأس آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب اليابان مع نظيره منتخب إندونيسيا اليوم الأربعاء الموافق 24/1/2024 بستاد الثمامة في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة اليابان وإندونيسيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة اليابان وإندونيسيا ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا

1- العراق 6 نقاط

2- اليابان 3 نقاط

3- إندونيسيا 3 نقاط

4- فيتنام دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإندونيسيا

تردد قناة bein sports asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل اليابان أمام إندونيسيا

حراسة المرمى: زيون

خط الدفاع: يوكيناري، كو، شوجو، ايتو.

خط الوسط: ايندو، هيديماسا، ايتو.

خط الهجوم: تاكيفوسا، تاكومي، تاكوما.