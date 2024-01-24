نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل منتخب العراق الرسمي أمام فيتنام في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، التشكيلة الرسمية التي تواجه فيتنام في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

تشكيل العراق أمام فيتنام في كأس آسيا

وضمت تشكيلة منتخب العراق كلًا من:

حراسة المرمى: احمد باسل.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، الان محي الدين.

خط الوسط: اسامة رشيد، احمد علي، زيدان اقبال، بشار رسن.

الهجوم: منتظر ماجد، وعلي الحمادي.

وتألف الاحتياط من: جلال حسن، فهد طالب، حسين علي،فرانس ضياء، علي عدنان، يوسف امين، ابراهيم بايش، مهند علي، اكام هاشم، علي

حقق المنتخب العراقي انتصارين في أولى مباراتين له في بطولة كأس آسيا، حيث تغلب أولًا على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1 في المباراة الافتتاحية. وفي المباراة الثانية، نجحوا في تحقيق فوز هام على منتخب اليابان، الذي يُعتبر أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، بنتيجة 2-1. يُعد هذا الانتصار أمرًا ملحوظًا، حيث يُعتبر أول فوز لأسود الرافدين على الساموراي في ما يقارب 42 عامًا.

يتطلع العراقيون إلى استمرار تقديم منتخبهم لأداء مميز في المباريات القادمة، ويتمنون أن تكون هذه النتائج الإيجابية بمثابة إشارة إيجابية تعيد إلى الأذهان الأوقات الزاهية التي حققوا فيها اللقب الوحيد لهم في كأس آسيا عام 2007.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام في كأس أمم آسيا

تردد قناة الكاس اكسترا 1 نايل سات

التردد: 11919.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحِيح الخطأ DVB-S2 8PSK 3/4.

التشفير: مفتوح.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 بدر سات

القمر الصناعي: Badr 4 26 شرق

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة SSC1 HD

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 سهيل سات

القمر الصناعي: Es’hail 2 25.8 شرق

التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

التشفير: مفتوح

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

التردد: 12188

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500