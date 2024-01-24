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أحمد جودة - القاهرة - يدخل منتخب العراق مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات بروح هادئة وواثقة بعد تأكيدهم للصدارة في المجموعة وضمان تأهلهم إلى دور الستة عشر، حيث يطمح إلى الفوز وحصد العلامة الكاملة عندما يواجه منتخب فيتنام متزيل ترتيب المجموعة.

منتخب العراق يواجه فيتنام

وبينما يتطلع المنتخب العراقي إلى المرحلة القادمة حيث سيواجه صاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الثانية أو الخامسة أو السادسة على استاد "خليفة الدولي"، يسعى لتقديم أداء مثالي في اللقاء الأخير أمام منتخب فيتنام، في الوقت نفسه، ستشهد مواجهة بين منتخبي اليابان وإندونيسيا.

ستجري بث مباشر مباراة العراق وفيتنام اليوم الأربعاء، الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثالثة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

كيف تشاهد مباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023؟

فيما يتعلق بالبث التلفزيوني لمباراة العراق وفيتنام في كأس آسيا 2023، يمكن للمشاهدين في العراق متابعة المباراة عبر القناة الرابعة العراقية التي تحمل حقوق بث البطولة داخل حدود العراق فقط.

بالنسبة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية، سيكون البث متاحًا عبر قنوات SSC المشفرة، في حين يمكن للجماهير في الإمارات متابعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الآسيوية، أما في بقية الدول العربية، فستقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة حصريًا على شاشات التلفزيون، باستثناء الدول المذكورة سابقًا.