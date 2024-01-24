فكري صالح يضع روشتة تألق محمد أبو جبل ويستشهد بـ عصام الحضري

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أحمد جودة - القاهرة - علق فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على حراسة محمد أبو جبل عرين منتخبنا الوطني، خلال المرحلة المقبلة من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد إصابة محمد الشناوي الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر.

فكري صالح يضع روشتة تألق محمد أبو جبل

وأضاف فكري صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "يجب على الجهاز الفني بداية من اليوم إحضار أشرطة مباريات، محمد أبو جبل مع منتخب مصر خلال البطولة الماضية، من أجل إعداده نفسيا ومعنويا بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة".

وتابع صالح: "إن عدم مشاركة محمد أبو جبل في بطولات إفريقيا مع البنك الأهلي قد تؤثر عليه، ولكن على الرغم من ذلك خاض مباريات في مثل هذه الأجواء وقادر على تقديم أفضل المستويات، ويجب عليه هو الآخر مشاهدة نفسه في البطولة الأخيرة، قبل خوض مباراة دور الـ 16 يوم الأحد المقبل".

وأردف مدرب حراس مصر الأسبق: "المهمة يراها البعض صعبة ومحمد أبو جبل خاض مثل هذه الاختبارات، وهذه الظروف بكل تفاصيلها من قبل مع المنتخب ومع إصابة محمد الشناوي، لذلك قادر التأقلم سريعا مع الأجواء وتجهيز نفسه".

وأستشهد فكري صالح بموقف جهاز المنتخب مع عصام الحضري قائلا: "أحمد سلميان وحسن شحاتة كانوا يجهزون شريطا كاملا لعصام الحضري، به تصدياته قبل كل مباراة في بطولة أمم إفريقيا".