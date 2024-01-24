نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمى الإقالات تجتاح الكان.. تعرف على قائمة المدربين الذين حصلوا على "استمارة 6" في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسقطت البطولة السمراء عدد من الضحايا خلال المنافسات النارية التي نشهدها حاليًا، حيث تضم العديد من المنتخبات التي تتنافس بشراسة من أجل البقاء ومع التشبث بمشوار كأس أمم إفريقيا 2023، سقط مدربين وسطروا كلمات الفصل الأخير لهم.

قدم العديد من المدربين استقالات، وأيضًا إعلانات رسمية بإقالتهم من تدريب المنتخبات، ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" كل ما لا تعرفونه عن هذا الأمر.

أول الضحايا مدرب غانا "كريس هيوتون"

يرأسهم في مقدمة المدربين الذين تعرضوا للإقالة بعد الخروج من دور المجموعات، كريس هيوتون، المدير الفني للمنتخب الغاني، حيث أعلن اتحاد غانا لكرة القدم، رسميًا إقالة هيوتون وذلك لسوء نتائجه خلال البطولة وتحت قيادته لم يتذوق المنتخب طعم الفوز، بالإضافة إلى ذلك وداع المسابقة من دور المجموعات.

وتلقى هيوتون العديد من الانتقادات الشرسة بسبب أداء المنتخب الغاني في البطولة، علاوة على ذلك مطالبة الجماهير الغانية بإقالته.

ثاني ضحايا كأس أمم إفريقيا "توم سانتفيت" المدير الفني لمنتخب جامبيا

قام توم سانتفيت، المدير الفني للمنتخب الجامبي، بتقديم استقالته بعد خروج فريقه من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها في آخر مباراة أمام الكاميرون.

واتخذ سانتفيت قراره بعد تلقي الهزيمة، مؤكدًا على أنه يتحمل مسئولية سوء النتائج وعدم تحقيق المنتخب أي انتصار في البطولة.

ثالث ضحايا البطولة الأفريقية "عادل مرموش" مدرب منتخب تنزانيا

أقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم، عادل مرموش مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، من منصبه وجاء ذلك القرار بعدما أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي “كاف” قرار بإيقاف المدرب الجزائري لما يقرب من 8 مباريات، بالإضافة لتغريمه مبلغ 10 ألف دولار بعد تصريحاته المسيئة، للاتحاد المغربي، حيث وصفهم من خلالها بأنهم يتحكمون في تعيينات الحكام والملاعب في الكرة الأفريقية.

رابع ضحايا بطولة القارة السمراء "جمال بلماضي"

قدم جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، استقالته بعد خروج فريقه من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا، وتلقى المنتخب الجزائري الهزيمة على يد موريتانيا بهدف نظيف في آخر مباراة بالجولة الثالثة.

وأكد بلماضي أنه يتحمل المسئولية كاملة عن النتائج غير المرضية التي جعلت منتخب الجزائر يغادر البطولة مبكرًا، مشيرًا إلى أن الخروج كان مفاجئ له وللجميع.