الأهلي يفتح الباب حول التعاقد مع حارس مرمى جديد

أحمد جودة - القاهرة - الشناوي

فتح مسؤولو النادي الأهلي، الباب حول التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض المصاب محمد الشناوي. وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي إلى الإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة منتخب مصر أول أمس أمام الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا. وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك رغبة قوية من جانب مسؤولو النادي للتعاقد مع حارس مرمى خلال الميركاتو الجاري لتعويض الشناوي المصاب. وأضاف المصدر بأن هناك عدد من حراس المرمى الذين تم ترشيحهم للتعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتابع المصدر بأن الثنائي محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي على رأس المرشحين للانضمام لصفوف الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي سيبدأ التفاوض في الأيام القليلة المقبلة للحصول على خدمات أحد الحراس وتدعيم صفوفه.

الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض حاليا معسكرا خارجيا في الإمارات ويستمر حتى ٢٨ من يناير الجاري.

