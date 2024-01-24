مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت اليوم في ودية

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال الودية بث مباشر يلا شوت

لقاء ودي بين Zamalek - Umm Salal اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت اليوم في بطولة الوحدة الودية، في إطار دورة الوحدة الودية التي تقام في الإمارات، سيتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء مع فريق أم صلال القطري في مباراة تحديد المركز الثالث. ستقام المباراة على استاد آل نهيان في أبوظبي.

بعد مباراة الزمالك وأم صلال، ستجرى المباراة النهائية التي ستضم فريقي الوحدة والاتفاق السعودي. وستقام كلتا المباراتين على استاد آل نهيان في أبوظبي.

في نصف نهائي البطولة، خسر الزمالك أمام الوحدة بنتيجة 1-3، فيما خسر أم صلال أمام الاتفاق بنتيجة 1-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي، وبعدها خسر بركلات الترجيح بنتيجة 4-5.

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الزمالك لعودة مباريات الدوري المصري ومشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

متى موعد مباراة الزمالك وأم صلال القطري الودية؟

في يوم الأربعاء، الموافق 24 يناير/كانون الثاني 2024، ستقام مباراة بين الزمالك وأم صلال على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي، الإمارات.

مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال بث مباشر يلا شوت

سيتم بدء المباراة في تمام الساعة 3:10 مساءً بتوقيت مصر، 4:10 مساءً بتوقيت السعودية، و5:10 مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال الودية اليوم؟

تم الإعلان عن نقل بطولة الوحدة الودية على شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حيث تم بث المباراة الأولى بين الزمالك والوحدة على قناة أبوظبي الرياضية الأولى المفتوحة.

من المتوقع أن تُبث مباراة الزمالك وأم صلال على قناة AD SPORTS 1 HD التابعة لشبكة قنوات أبوظبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأم صلال اليوم:

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات تردد قناة أبوظبي الرياضية على عرب سات التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة الزمالك وأم صلال الودية بث مباشر؟

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وأم صلال فقط من خلال الموقع الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية.

تشكيلة مباراة الزمالك وأم صلال الودية اليوم

أولًا: تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد السيد - عمر جابر.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيد عبد الله نيمار - عمر ياسر.

ثانيًا: تشكيل أم صلال

حراسة المرمى: سامي البليدي.

خط الدفاع: مروان لواداني - وليد فتحي - علي عفيف.

خط الوسط: عبد الرحمن رفعت - فيكتور لكال - ناصر إبراهيم - خالد وليد - عبد الرحمن فايز.

خط الهجوم: كينجي كوري - مشعل الشماري.

ماذا قدم الزمالك في بطولة الوحدة الودية؟

في المباراة الودية التي جمعت الزمالك والوحدة الإماراتي، خسر الزمالك بنتيجة 3-1. جاءت جميع الأهداف في الشوط الثاني، حيث سجل الوحدة ثلاثة أهداف عن طريق منصور المنهالي وباكاييف وأحمد نور الدين، بينما قلص محمد أشرف روقا الفارق بتسجيل هدف الزمالك الوحيد من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، تأهل الوحدة الإماراتي إلى نهائي البطولة الودية لمواجهة الاتفاق السعودي، الذي يتولى تدريبه ستيفن جيرارد. ووصل الاتفاق إلى النهائي بعد فوزه على أم صلال القطري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

بعد انتهاء مباريات البطولة الحالية، سيشارك الزمالك في بطولة التحدي التي ستقام في دبي. وبعد المباراة مع الوحدة، سيتوجه الفريق إلى دبي للمشاركة في البطولة الودية الثانية، حيث سيواجه نادي الرجاء المغربي يوم 26 يناير.

الزمالك ضد أم صلال الودية

يقوم فريق الزمالك بإقامة معسكر مغلق في الإمارات اعتبارًا من 18 يناير وحتى 28 يناير، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

خلال فترة المعسكر في الإمارات، سيجري الزمالك مباراتين وديتين، إضافة إلى مشاركته في بطولتين مهمتين. سيشارك الزمالك في بطولة الوحدة الودية في أبو ظبي، وبعدها سيشارك في بطولة كأس دبي للتحدي في مدينة دبي.

يهدف الجهاز الفني للزمالك من هذا المعسكر إلى تجهيز اللاعبين بشكل جيد استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز ومشاركتهم في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.