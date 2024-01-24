نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس زيزو.. فيتوريا يجهز "الحريف" لخلافة صلاح في تشكيل مصر بدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، لأحداث بعد التغييرات على تشكيل الفراعنة في الفترة القادمة، بعد تأهله إلى دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وتأهل المنتخب المصري في المركز الثاني بمجموعته برصيد 3 نقاط، من 3 تعادلات متتالية انتهوا بنفس النتيجة هدفين لكل منتخب.

ومن المقرر أن يواجه الفراعنة وصيف المجموعة السادسة في أول مباريات الأدوار الاقصائية من البطولة.

مصطفى فتحي يدخل حسابات فيتوريا

وغادر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، معسكر الفراعنة في ساحل العاج، بعد إصابته أمام منتخب غانا في العضلة الخلفية، ليتم استدعائه لاستكمال علاجه في إنجلترا والعودة من جديد.

وشارك أحمد سيد زيزو نجم مصر والزمالك بديلا لصلاح في المباراتين الأخيرتين، بجانب مشاركة مصطفى فتحي في بعض دقائق المباراة في نفس المركز ليخطف الأنظار بقوة بعد تألقه.

وواجه زيزو في المباريات الماضية عدم توفيق كبير داخل الملعب، ليقترب مصطفى فتحي من الظهور في تشكيل منتخب مصر في الدور القادم أساسيا كبديل محتمل لمحمد صلاح.