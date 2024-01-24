عاجل.. تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه عن الملاعب

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي ومدة غيابه

وقال المصدر، إن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي في كوت ديفوار أثبتت وجود كسر في مفصل الكتف بجانب خلع وجود خلع في الكتف.

وأضاف المصدر إنه تقرر إجراء الحارس الدولي أشعة جديدة في ألمانيا لتحديد موقفه من إجراء عملية جراحية من عدمه.

وأشار إلى أنه حال إجراء الشناوي عملية جراحية سيغيب لفترة من 5 إلي 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض حاليا معسكرا خارجيا في الإمارات ويستمر حتى ٢٨ من يناير الجاري.