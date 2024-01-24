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أحمد جودة - القاهرة - يستأنف منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمباراة دور 16 من كأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة دور 16 من كأس الأمم الإفريقية

ويأتي ذلك عقب منح روي فيتوريا الراحة السلبية للاعبين أمس لتجنب الإجهاد العضلي للاعبين قبل مباراة دور 16.

يسعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر تحقيق الفوز في مباراة دور 16 والتأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة دور 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم.