نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبرزهم مانشستر سيتي وبرشلونة".. إمام عاشور على أقوى رادارات أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، فترة تفجر كبير في مستواه الفني خلال الوقت الحالي في ظل مشاركته مع كتيبة الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

وظهر عاشور بمستوى متألق للغاية، أجبر الصحف العالمية والعربية على التحدث عن قدرات اللاعب وكسب إشادة الجميع أولهم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

- فرج عامر يفجر مفاجأة عن إمام عاشور

وتحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة مؤخرا عن وجود اهتمام أوروبي واسع ومراقبة شديدة لأداء إمام عاشور مع منتخب مصر في ظل تألقه الأخير.

وأوضح عامر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": " يوجد مراقبة واهتمام من جانب مسؤولو أندية بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، بضم إمام عاشور خلال الفترة المقبلة ومتابعته في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأردف: "إمام عاشور سوف يكون قريب من التوقيع مع أحد الأندية الأوروبية مقابل 20 مليون يورو والنادي الأهلي سيوافق على رحيله شئ منطقي".