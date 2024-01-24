نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لم يقنع داخل الملعب".. هل يستغنى فيتوريا عن الورقة السحرية في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد كتيبة منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواصلة التقدم في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج، بعد بلوغ دور الستة عشر من البطولة، عقب تأهله كوصيف للمجموعة الثانية خلف المتصدر الرأس الأخضر.

وحسب قواعد البطولة فإن الفراعنة سيكونوا على موعد مع مواجهة وصيف المجموعة السادسة والتي تضم كل من المغرب وزامبيا والكونغو الديمقراطية بجانب المنتخب التنزاني.

- فيتوريا يفكر في الجبهة اليسرى

وشارك أحمد فتوح، الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي الزمالك في آخر مواجهات الفراعنة في دور المجموعات أمام المتصدر كاب فيردي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

ولم يظهر فتوح بالمستوى المعروف عنه كاللاعب رقم واحد في ترتيب لاعبي هذا المركز، بسبب ابتعاده عن المشاركة أساسيًا مع فريقه في الفترات الأخيرة بسبب الأزمة التي نشبت بين الطرفين وتم حلها وتقديم اعتذار من اللاعب وتجديد عقده.

وكان فيتوريا قد دفع بمحمد حمدي أساسيا في أول جولتين أمام موزمبيق وغانا، وظهر بمستوى مميز خاصة في الارتداد من الناحية الهجومية إلى الدفاعية، والذي يقترب من العودة مجددا إلى التشكيل الأساسي للفراعنة في المواجهة المقبلة بسبب تراجع مستوى فتوح.

