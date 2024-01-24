نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر (3 - 1 ) نتيجة مباراة اليابان وإندونيسيا كأس أمم آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق اليابان هدفه الثالث في شباك المنتخب الإندونيسي، الذي حقق هدفًا واحدًا، خلال منافسة كروية، في كأس أمم آسيا 2024.

وكانت ثلاثية من الأهداف تمكنت من هزيمة ساحقة للإندونيسي على يد المنتخب الياباني، فقد كانت فرقتان تجتمعان على المستطيل الأخضر، وكلاهما يمثل بلاده، خلال مشاهدة ممتعة وثرية الجميع ينتظر لقاء ناديين آسيويين، وكان يتأهب المنتخب الياباني بفارغ الصبر لمواجهة منتخب إندونيسيا اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم آسيا 2024 التي تقام في قطر.

بدأت صافرة البداية بين منتخب اليابان والعراق في بطولة آسيوية في تمام الواحدة والنصف بعد منتصف الظهر، على أرضية استاد "الثمامة" بدولة قطر، والتي يُقام عليها مبارايات كأس أمم آسيا 2024. حيث اتي ترتيب مجموعة اليابان وإندونيسيا:

1- العراق 6 نقاط

2- اليابان 3 نقاط

3- إندونيسيا 3 نقاط

4- فيتنام دون نقاط

يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالبطولة، إلى جانب الفرق الأخرى في المجموعة: العراق، فيتنام، وإندونيسيا.

موعد مباراة اليابان وإندونيسيا في أمم آسيا

انطلقت صافرة بداية مباراة اليابان وإندونيسيا ظهر اليوم في تمام الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة والساعة 2:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإندونيسيا في كأس آسيا

كانت تنقل مجموعة قنوات beIN Sports القطرية، مباراة منتخب اليابان ضد نظيره إندونيسيا في كأس أمم آسيا، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات البطولة.

تردد قناة bein sports asian cup



القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تاريخ مواجهات اليابان

منذ شهر يونيو 2023، استمر منتخب اليابان في تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس آسيا، ولكنه تعرض لصدمة كبيرة بخسارته المفاجئة أمام العراق. هذه الهزيمة أنهت سلسلة انتصاراته التي امتدت لـ11 مباراة في جميع المسابقات.

كانت الدوحة شاهدة لتلك الهزيمة في دور المجموعات، حيث تذكرنا بمأساة مشابهة حدثت في عام 1988 عندما خسرت اليابان أمام قطر 3-0. وبعد مرور أكثر من 35 عامًا، تكررت الهزيمة في نفس المكان يوم الجمعة.

عام 1988 كان آخر مرة خسر فيها المنتخب الياباني مباراتين متتاليتين في نهائيات كأس آسيا. والآن، يواجهون تحدي الابتعاد عن مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى منذ ذلك الوقت في حال عدم الفوز في المباراة القادمة.

الهزيمة في الجولة الثانية كانت الأولى من نوعها منذ مارس 2023، وهي الخسارة أمام كولومبيا 2-1، حيث لم يشهد هاجيمي مورياسو فريقه يسجل عدة مرات في مباراة واحدة.

من نوفمبر 2021، لم تحقق اليابان أي فوز في أي مباراة سجلوا فيها هدفًا واحدًا فقط خلال 90 دقيقة، وكان ذلك عندما تغلبوا على فيتنام 1-0.

رغم أن منتخب الساموراي الأزرق أنهى صدارة مجموعته في ثماني مراحل متتالية من مجموعات كأس آسيا، إلا أن هذا الإنجاز قد يتوقف إذا فاز العراق أو تعادل فيتنام في المباراة الأخيرة بالمجموعة.

في الجانب الآخر، تسعى إندونيسيا لتحقيق إنجاز تاريخي بعد فوزها الجماعي للمرة الأولى منذ عام 2007. المواجهة مع اليابان يوم الأربعاء تشكل فرصة لتأمين مكان في مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

المدرب شين تاي يونغ يحمل سجلًا مثيرًا أمام اليابان، ولم يخسر أمامهم أبدًا خلال مسيرته التدريبية. يشكل تيم جارودا خطورة حقيقية، وإندونيسيا تأمل في تحقيق فوز تاريخي. في الجهة اليابانية، يفتقدون خدمات لاعب الوسط ميتوما، مما يضع تحديات إضافية أمام المدرب مورياسو.

بالرغم من تاريخ المواجهات السابقة، تظل الآمال عالية لإندونيسيا في تكرار الإنجاز في مواجهة الأربعاء، خاصة بعد الفوز الأخير الذي حققته عليهم في سبتمبر 1981 بنتيجة 2-0.

اليابان تفتقد خدمات ميتوما في مواجهة حاسمة مع إندونيسيا في كأس آسيا، والتشكيلة الجديدة تشهد تغييرات تكتيكية. على الجانب الإندونيسي، يظل لديهم تحديات بسبب الإصابات، لكنهم يعولون على أداء لاعبين مميزين.

في الختام، يترقب عشاق كرة القدم ومتابعو البطولة الآسيوية بفارغ الصبر مواجهة المنتخبين الياباني والإندونيسي غدًا، على أمل أن تكون المباراة مثيرة ومليئة بالأحداث الرياضية المثيرة. يعكس هذا اللقاء تنافسًا قويًا في إطار البطولة ويضيف جوًا من التشويق للجماهير.

بفضل تقنيات البث الحديثة، ستكون المباراة متاحة للمشاهدين في جميع أنحاء العالم عبر شبكة القنوات الرياضية المختلفة. نتمنى لكل الفرق المشاركة حظًا سعيدًا وأداءً ممتعًا، على أمل أن تكون هذه البطولة فرصة للاستمتاع بأفضل ما تقدمه كرة القدم الآسيوية.