مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر في كأس إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة تونس وجنوب أفريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

جولة إفريقية مصيرية بين South Africa - Tunisia اليوم، مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، منتخب تونس يواجه تحدٍ حاسم أمام جنوب إفريقيا في المباراة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

يحتل منتخب مالي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه انتصارًا وتعادلًا وتسجيل 3 أهداف، في حين يتذيل منتخب تونس جدول الترتيب بنقطة واحدة حصدها من هزيمة في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الثانية، وسجل هدفًا واستقبل هدفين.

منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الثاني بعد فوزه على ناميبيا، ويستعد للمواجهة الحاسمة أمام منتخب تونس يوم الأربعاء< في المجموعة السادسة، يتذيل منتخب جنوب إفريقيا الترتيب بنقطة واحدة، فيما يحتل منتخب ناميبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وخسارة وتسجيل هدف واحد واستقبال 4 أهداف.

بالتوقيت.. ما هو موعد مباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستقام الليلة مشاهدة مباراة تونس وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت في مباراة حاسمة بين منتخب تونس ضد منتخب جنوب افريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، ستقام المباراة في ملعب "أمادو جون كوليبالي" في كوت ديفوار.

مشاهدة مباراة تونس وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة و08:00 بتوقيت مكة المكرمة و09:00 بتوقيت أبوظبي، و06:00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

المباراة ستكون مرتقبة ومهمة للفريقين، حيث ستحدد مصيرهما في دور المجموعات.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية؟

ترغب الجماهير في معرفة تردد القنوات الناقلة لمشاهدة بث مباشر مباراة تونس وجنوب إفريقيا يوتيوب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 عبر بث مباشر، يهتم المشجعون بمعرفة مصير المنتخب التونسي، سواء كان سيتأهل للمرحلة التالية أو سيخرج من الدور الأول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة المباراة على قناة BeIN Sports MAX 1. وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لبث مباراة تونس ضد جنوب إفريقيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب إفريقيا:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وجنوب افريقيا:

قناة الجزائرية الأرضية التردد: 11680، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، أما معدل تصحيح الخطأ ¾ تردد 11900Rti الإيفوارية قمر يوتلسات 9 شرق، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 3/2 تردد قناة TRT التركية قمر نايل سات هو 11316، الاستقطاب عمودي، الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6 تردد قناة TV8 التركية قمر تركسات هو 12356، الاستقطاب عمودي، الترميز 30000، معدل تصحيح الخطأ 3/4

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

سيكون عبر الانترنت بث مباشر مباراة تونس وجنوب إفريقيا تويتر في كأس الأمم الأفريقية متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو حكم مباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن الحكم الدولي السنغالي عيسى سي سيدير مباراة تونس وجنوب إفريقيا، التي تأتي ضمن مباريات المجموعة الخامسة في البطولة.

وسيتم مساعدة الحكم السنغالي بنهى بنغورا وإيريك أييمافو في إدارة المباراة، وسيكون دجيندو لويس حكمًا رابعًا. وسيكون الحكم الموريتاني دحان بيدا مسؤولًا عن تقنية الـVAR كحكم رئيسي.

ما هي فرص تأخل منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا؟

منتخب تونس يسعى للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سيلتقي بمنتخب جنوب إفريقيا في مباراته القادمة، بعد تعادله في المباراة الثانية مع منتخب مالي وخسارته في الجولة الأولى أمام ناميبيا، يجب على منتخب تونس تحقيق الفوز للتأهل.

يحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة، في حين يحتل جنوب إفريقيا المركز الثاني بثلاث نقاط، ويتصدر منتخب مالي المجموعة بأربع نقاط.

في مباراة تونس وجنوب إفريقيا، سيتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 في حالة تحقيق الفوز، مما سيزيد رصيده إلى أربع نقاط.

بينما ستتوقف نقاط منتخب جنوب إفريقيا عند ثلاث نقاط، وإذا فاز منتخب مالي، سيتصدر المجموعة بسبع نقاط وسيحتل منتخب تونس المركز الثاني، وفي حالة فوز ناميبيا، ستتساوى نقاط تونس مع مالي بأربع نقاط.

تشكيلة مباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس الأمم

أولًا: تشكيل منتخب تونس

في حراسة المرمى، البشير بن سعيد.

في خط الدفاع، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، علي العابدي.

في خط وسط الميدان، وجدي كشريدة، علي معلول، إلياس السخيري، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان.

في خط الهجوم، سيف الدين الجزيري، يوسف المساكني.

ثانيًا: تشكيل منتخب جنوب إفريقيا

رونوين ويليامز

مافوسا موديبا - ماثوبي مفالا - غوميليمو كيكانا - خوليسو موداو

بيرسي تاو - سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - دهاتيلو مورينا

ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكغوبا

جنوب إفريقيا ضد تونس.. تاريخ المواجهات

تميزت مواجهات المنتخبين بتوازن كبير، حيث حقق كل منهما ثلاثة انتصارات ولم يسجل التعادل في أي لقاء بينهما.

إذا نتكلم عن تاريخ مبارياتهما في كأس أمم إفريقيا، فإن هذا اللقاء سيكون الخامس الذي يجمع بينهما في البطولة.

كانت المباراة الأولى التي جمعت المنتخبين في كأس أمم إفريقيا في نهائي نسخة عام 1996، وانتهت بفوز المنتخب الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0، ثم تكرر الفوز في نسخة عام 2000، ولكن هذه المرة بركلات الترجيح.

في المباراتين الأخيرتين التي خاضهما المنتخبان في البطولة، تمكن منتخب "نسور قرطاج" من تحقيق الفوز فيهما، حيث فاز في نسخة عام 2006 بنتيجة 2-0، وثم في النسخة التالية عام 2008 بنتيجة 3-1.

سجل لاعبو المنتخب التونسي 9 أهداف في مرمى منتخب جنوب إفريقيا، في حين استقبلت شباكهم 7 أهداف.