نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنتيجة (3- 2) العراق يتقدَّم على فيتنام في المجموعة "د" من كأس أمم آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز المنتخب العراقي ثلاثة أهداف في شباك منافسه المنتخب الفيتنامي، الذي حقق هدفين فقط، في غطار المجموعة “د” من مباريات قمة كأس أمم آسيا 2024.

وكاد التعادل ان يكون حاصلاً، حين حقق المنتخب الفيتنامي ثاني أهدافه في شباك خصمه المنتخب العراقي، خلال المباراة، لولا ما أحرزه الاخير، الذي كان استحواذه بمعدجل.

وكان أحرز لا عبو منتخب العراق هدفًا آخر تلا الهدف الاول الذكان سببًا في تعادله فيه (1-1) أمام فيتنام ، في إطار منافستهما داخل كأس أمم آسيا 2024، منتخب العراق يتطلع إلى تحقيق الفوز في المواجهة المصيرية اليوم أمام منتخب فيتنام، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا. يتطلع الفريق إلى تحقيق العلامة الكاملة في هذا الدور، حيث يسعى إلى تحقيق الانتصار وتحسين موقفه في الترتيب العام.

كأس أمم آسيا 2024 من ناحية أخرى، كان يسعى منتخب فيتنام إلى استعادة زخمه وتحقيق أول فوز له في البطولة بعد هزيمتين متتاليتين أمام إندونيسيا واليابان. تأكيد خروجه من المنافسة في الجولة السابقة لم يقلل من حماس الفريق الفيتنامي، الذي يسعى لتحقيق فوز يمنحه روحًا جديدة وقدرة على إضافة نقاط إلى رصيده.

مباراة العراق وفيتنام يتجه اللقاء إلى أن يكون حافلًا بالتنافس والحماس، حيث يتطلع العراق إلى تحقيق النقاط الثلاث وتعزيز فرصه في التأهل، بينما يسعى فيتنام إلى الظهور بأداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية. تتوقع الجماهير مباراة مثيرة تحمل في طياتها مفاجآت وتحولات في سياق البطولة الآسيوية المثيرة.

موعد مباراة العراق وفيتنام مباشر اليوم الأربعاء في كأس آسيا

موعد مباراة العراق وفيتنام مباشر اليوم الأربعاء في كأس آسيا.. انطلقت مباراة العراق ضد فيتنام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت العراق والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد فيتنام في كأس أسيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفيتنام مباشر اليوم الأربعاء في كأس آسيا.. تمت إذاعة مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

وكانت القناة الناقلة لمباراة العراق وفيتنام على الشبكة القطرية هى "beIN ASIAN CUP 1"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD".

معلقو مباراة العراق وفيتنام اليوم

وبخصوص معلقي مباراة العراق اليوم ضد فيتنام فقد تم إسناد المهمة لكل من:

• عبدالله الحربي على اس اس سي سبورت 1 اتش دي.

• حسن العيدروس على بي ان سبورت اسيا 1 اتش دي.

• احمد الحامد على ابو ظبي الرياضية اسيا 1 اتش دي.

• دبي الرياضية اسيا اتش دي.

• خالد الحدي على الكأس 1 اكسترا اتش دي.

• مناف الحميداوي وسالم السالمي على الرابعة 1 اتش دي والرابعة 2 اتش دي.