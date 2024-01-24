نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. عمالقة أوروبا تراقب إمام عاشور ومدة غياب الشناوي وتفاصيل إصابة نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 24-1-2024 في السطور التالية:

عمالقة أوروبا تراقب إمام عاشور

يعيش إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، فترة تفجر كبير في مستواه الفني خلال الوقت الحالي في ظل مشاركته مع كتيبة الفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج.

وظهر عاشور بمستوى متألق للغاية، أجبر الصحف العالمية والعربية على التحدث عن قدرات اللاعب وكسب إشادة الجميع أولهم، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وتحدث فرج عامر، رئيس نادي سموحة مؤخرا عن وجود اهتمام أوروبي واسع ومراقبة شديدة لأداء إمام عاشور مع منتخب مصر في ظل تألقه الأخير.

وأوضح عامر فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع عبر قناة "الحدث اليوم": " يوجد مراقبة واهتمام من جانب مسؤولو أندية بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، بضم إمام عاشور خلال الفترة المقبلة ومتابعته في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأردف: "إمام عاشور سوف يكون قريب من التوقيع مع أحد الأندية الأوروبية مقابل 20 مليون يورو والنادي الأهلي سيوافق على رحيله شئ منطقي".

مدة غياب الشناوي

كشف مصدر تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي خلال مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر.

وقال المصدر، إن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي في كوت ديفوار أثبتت وجود كسر في مفصل الكتف بجانب خلع وجود خلع في الكتف.

وأضاف المصدر إنه تقرر إجراء الحارس الدولي أشعة جديدة في ألمانيا لتحديد موقفه من إجراء عملية جراحية من عدمه.

وأشار إلى أنه حال إجراء الشناوي عملية جراحية سيغيب لفترة من 5 إلي 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن الأهلي يخوض حاليا معسكرا خارجيا في الإمارات ويستمر حتى ٢٨ من يناير الجاري.

تفاصيل إصابة نجم الزمالك

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء، وفضل الجهاز الطبي بالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة اصطحاب اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة لإجراء الفحوصات الطبية وتم الاطمئنان على حالته.

وسيغيب اللاعب عن مباراة أم صلال القطري المقرر لها في الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الثالثة وعشر دقائق بتوقيت مصر على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية.