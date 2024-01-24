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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم إقالة مدرب كوت ديفوار جيان لويس جاسيه ومساعده أديجوا جيسيليان من تدريب الفريق بالرغم من فرصة تأهلهم وعدم مغادرتهم بطولة أمم إفريقيا.

وتعد إقالة مدرب كوت ديفوار الإقالة الثالثة في هذه البطولة بعد كلا من مدرب جامبيا وغانا.

الراحل الثالث في البطولة.. إقالة مدرب كوت ديفوار بالرغم من فرصة التأهل

وجاء قرار إقالة المدرب بعدما تلقى منتخب كوت ديفوار الخسارة برباعية نظيفة من نظيره غينيا الاستوائية، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات أمم إفريقيا.

وأكد الاتحاد الإفواري بعد اقالة المدرب جيان لويس تعيين مساعده الآخر إميرس فاي مهام تدريب المنتخب بشكل مؤقت بدلا منه.

واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، وبالرغم من ذلك لم يغادر البطولة ولكنه يحتاج إلى عدم فوز المغرب وزامبيا في الجولة الأخيرة، لكي يتأهل ويواجه السنغال في دور الـ 16.

