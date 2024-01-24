بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وجنوب افريقيا يلا شوت

منافسة أفريقية مع South Africa vs Tunisia اليوم، مشاهدة مباراة تونس وجنوب افريقيا يلا شوت بث مباشر في كأس الأمم الإفريقية، ستقام المباراة الحاسمة لمنتخب تونس في ملعب أمادو جون كوليبالي عندما يواجه منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

حتى الآن، لم يتمكن منتخب "نسور قرطاج" من تحقيق الأداء المطلوب في البطولة، حيث تعرضوا لهزيمة مفاجئة في المباراة الأولى أمام ناميبيا بهدف نظيف، ثم تعادلوا مع مالي بهدف لكل فريق في المباراة الثانية. لذا، يجب على تونس الفوز على جنوب إفريقيا للتأهل إلى دور الـ16.

مجموعة المباريات لا تزال بيد مالي الذي يحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط، فيما يحتل جنوب إفريقيا وناميبيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل فريق، ويحتل تونس المركز الأخير بنقطة واحدة.

يدخل منتخب جنوب إفريقيا المباراة بعد فوزه الكبير 4-0 على ناميبيا، ولكن يدرك منتخب تونس بقيادة المدرب هوغو بروس أن أي نتيجة غير فوز تهدد فرصهم في التأهل للدور التالي.

من ناحية أخرى، لن يكون التعادل كافيًا لتونس حتى للتأهل كواحدة من أفضل الثوالث، كما حدث في نسخة 2021 في الكاميرون، مما يزيد الضغوط على المدرب جلال القادري وفريقه الذين يواجهون انتقادات مستمرة في الأيام الأخيرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2024؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة تونس وجنوب افريقيا بث مباشر يلا شوت تمكنت مجموعة قنوات beIN SPORTS من الحصول على حقوق بث كأس الأمم الأفريقية 2024، وستكون حصرية لديها جميع المباريات التي ستجرى في البطولة في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

بث مباشر مباراة تونس وجنوب إفريقيا يلا شوت

وسيتم بث مباشر مباراة تونس وجنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات على قناتي beIN SPORTS HD 1 MAX الأولى والثانية.

تردد القنوات:

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

بالتوقيت المحلي.. متى موعد مباراة مباراة تونس وجنوب افريقيا في كأس الأمم الإفريقية؟

ستقام مشاهدة بث مباشر مباراة تونس وجنوب افريقيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الأربعاء الموافق 24 يناير/ كانون الثاني الحالي على ملعب "أمادو جون كوليبالي".

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

كيف أشاهد البث المباشر لمباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

سيكون البث المباشر لمباراة تونس وجنوب إفريقيا عبر الإنترنت في كأس أمم إفريقيا متاحًا من خلال تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

ترتيب مجموعة منتخب تونس في أمم إفريقيا

منتخب تونس مضطر لتحقيق الفوز في مباراته اليوم لضمان التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

يحتل تونس المركز الأخير في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، وبالتالي لا يوجد لديه خيار سوى تحقيق الفوز.

منتخب جنوب إفريقيا يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، وهناك تساوٍ في النقاط مع نامبيا التي تحتل المركز الثالث، المجموعة متصدرة حاليًا منتخب مالي برصيد 4 نقاط.

1- منتخب مالي 4 نقاط - مبارتان. 2- منتخب جنوب إفريقيا 3 نقاط - مباراتان. 3- منتخب ناميبيا 3 نقاط - مبارتان. 4- منتخب تونس بنقطة واحدة - مباراتان.

من هو معلق مباراة تونس وجنوب إفريقيا اليوم؟

سيتولى المعلق عادل خلو الجزائري مهمة التعليق على مباراة تونس وجنوب إفريقيا، وذلك بعد أن علق عصام الشوالي معلق بي إن سبورت مباراتي نسور قرطاج السابقتين.

تشكيل منتخب تونس اليوم

حراسة المرمى البشير بن سعيد. خط الدفاع وجدي كشريدة - علي العابدي ياسين مرياح - منتصر الطالبي. خط الوسط عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري. خط الهجوم يوسف المساكني - حمزة رفيعة - إلياس عاشوري.

تشكيل منتخب جنوب إفريقيا اليوم

حراسة المرمى ويليامز. خط الدفاع موديبا - موداو - زولو - موثيوبي مافالا. خط الوسط موكوينا - ماسيكو - سفيفيلو سيتولي. خط الهجوم بيرسي تاو - ثيمبا زواني - ماكجوبا.

موقف منتخبي تونس وجنوب إفريقيا في المجموعة

بعد الهزيمة المفاجئة لتونس أمام ناميبيا بهدف نظيف، والتعادل مع مالي بهدف، لا يوجد خيار بديل أمام المنتخب التونسي سوى تحقيق الفوز في المباراة القادمة. حاليًا، يحتل تونس المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة فقط.

بالمقابل، يتمتع منتخب جنوب إفريقيا بموقف أفضل نسبيًا، حيث يمتلك ثلاث نقاط جمعها من الفوز الكبير على ناميبيا بأربعة أهداف دون رد، بعد الهزيمة التي تلقوها أمام مالي بهدفين دون رد، يقود المنتخب البلجيكي هوجو بروس فريق جنوب إفريقيا، الذي توج بلقب البطولة في نسخة 1996 وحل وصيفًا في نسخة 1998.