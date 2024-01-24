الزمالك يسقط أمام أم صلال القطري بثنائية في بطولة الوحدة الودية

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أحمد جودة - القاهرة - سقط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ الهزيمة أمام نظيره فريق أم صلال القطري، بينتجة هدفين نظيفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية.



وشهدت أحداث الشوط الأول بعد من المباراة محاولة من جانب لاعبي الأبيض لإحراز الهدف الأول في اللقاء، ولكن دون جدوى.



كما شهدت المباراة غياب محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء.



وفضل الجهاز الطبي بالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة اصطحاب اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة لإجراء الفحوصات الطبية وتم الاطمئنان على حالته.



أحداث الشوط الثاني



جاء الهدف الأول لصالح فريق أم صلال القطري في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق اللاعب مشعل الشمر.



فيما جاء الهدف الثاني لصالح الفريق القطري، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب كينجي جوربيه.



وبهذا الفوز نجح لاعبي فريق أم صلال القطري في حصد المركز الثالث في بطولة الوحدة الإماراتي الودية المقامة حاليا في أبو ظبي.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا.