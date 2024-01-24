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أحمد جودة - القاهرة - تلقى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، الهزيمة الثانية في بطولة الوحدة الإماراتي الودية، أمام فريق أم صلال القطري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة نادي الوحدة الودية.



وانتهى اللقاء بهزيمة القلعة البيضاء أمام نظيره أمام صلال القطري، بنتيجة هدفين نظيفين دون مقابل.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد أم صلال القطري في بطولة الوحدة الإماراتي الودية



وشهدت أحداث الشوط الأول بعد من المباراة محاولة من جانب لاعبي الأبيض لإحراز الهدف الأول في اللقاء، ولكن دون جدوى.



كما شهدت المباراة غياب محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط لارتفاع درجة حرارة وإعياء شديد صباح اليوم الأربعاء.



وفضل الجهاز الطبي بالاتفاق مع عبد الواحد السيد مدير الكرة اصطحاب اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من فندق الإقامة لإجراء الفحوصات الطبية وتم الاطمئنان على حالته.



أحداث الشوط الثاني



جاء الهدف الأول لصالح فريق أم صلال القطري في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق اللاعب مشعل الشمر.



فيما جاء الهدف الثاني لصالح الفريق القطري، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب كينجي جوربيه.



وبهذا الفوز نجح لاعبي فريق أم صلال القطري في حصد المركز الثالث في بطولة الوحدة الإماراتي الودية المقامة حاليا في أبو ظبي.



ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محليًا وأفريقيًا.