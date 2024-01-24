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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر تويتر مباراة الكونغو وتنزانيا بدون تقطيع.. لحظة بلحظة

يلتقي منتخب الكونغو وتنزانيا Congo and Tanzania بث مباشر تويتر مباراة الكونغو وتنزانيا دون تقطيع.. لحظة بلحظة في كأس أمم إفريقيا 2024، اليوم، في ختام منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتحسم هذه المباراة الفرق المؤهلة إلى دور 16، بعدما شهدت الجولات السابقة أهداف وهزيمة براقة ومدهشة.

وتستضيف كوت ديفوار، بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية، بعد 40 عام من المرة الأولى، وتضفي جوًا خاصًا على المباراة، حيث يجتمع المشجعون من جميع أنحاء القارى لمشاهدة هذا الصراع المثير. ستكون المدرجات مليئة بالحماس والتشجيع الذي سيعزز روح المنافسة والإثارة.

موعد مباراة الكونغو وتنزانيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، إلى كوت ديفوار المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا2024، وتقام مباراة الكونغو وتنزانيا في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تبدأ المباراة بعد قليل.

يدخل منتخب الكونغو المباراة بعد أداء قوي في المباريات السابقة، ويسعى المنتخب الكونغولي لتأكيد تفوقه وتحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المباراة للتأهل إلى الدور المقبل.

ويبدأ منتخب تنزانيا المباراة بعد أداء متذبذب في المبارتين السابقتين، ويحتاج المنتخب التنزاني إلى الفوز في هذه المباراة لزيادة فرص التأهل إلى دور الـ16.

ويتميز المنتخب التنزاني بالمرونة الهجومية والتنظيم الدفاعي، سيعتمد المنتخب على الاستفادة من الهجمات المرتدة واللعب السريع لتحقيق النتيجة الإيجابية.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام تنزانيا

حراسة المرمى: ليونيل مباسي الدفاع: أرثر ماسوكو - تشانسيل مبيمبا - هينوك إينونجا - جيديون كالولو الوسط: صامويل موتوسامي - ثيو بونجوندا - تشاريلز بيكل - جايل كاكوتا - يوان ويسا الهجوم: سيدريك باكامبو

تشكيل تنزانيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: مانولا خط الدفاع: منوجا، نوندو، ابراهيم حامد باكا، محمد حسيني خط الوسط: حميد ماو، مدثر يحيى، موريس أبراهام خط الهجوم: علي سماتا، تشارليس مومبوا، تايرن ألارخيا

حكم مباراة الكونغو وتنزانيا

يدير أمين عمر حكم الساحة أمين عمر، ويعاونه الليبي مساعد عطية، حكم مساعد أول، والتونسي خليل حساني، حكم مساعد ثانٍ، بجانب محمود البنا، حكما رابعا.

بث مباشر مباراة الكونغو وتنزانيا

من المؤكد أن المباراة ستكون مثيرة ومثيرة للجماهير، ستشهد المدرجات تواجد جماهير مشجعة لكلا الفرق ستقدم الدعم والتشجيع لفرقها المفضلة، ستتوجب على الفرق القتال والاستفادة من الفرص الهجومية والدفاع بقوة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

وتاريخيًا، تمتلك الكونغو وتنزانيا سجلًا جيدًا في البطولات الإفريقية ولديهما القدرة على تحقيق النجاح. ستكون المباراة فرصة لإظهار المهارات والقوة البدنية والتكتيكية لكل فريق.

وبالطبع، ستكون المباراة حاسمة لتحديد الفرق التي ستتأهل إلى دور الـ16، ويتوجب على الفريقين تقديم أفضل أداء لهما وتحقيق الفوز لزيادة فرص التأهل.

بصفة عامة، تعتبر كأس أمم إفريقيا بطولة مثيرة ومهمة للمنتخبات الإفريقية، حيث تجتمع أفضل المنتخبات من القارة للتنافس على اللقب، توفر البطولة فرصة للاعبين للتألق والتقدم، وتعزز الروح الرياضية والوحدة القارية.