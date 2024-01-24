نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تودع كأس الأمم الإفريقية عقب التعادل السلبي أمام جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

أحداث الشوط الأول

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول؛ بسجال كبير على الكرة يين لاعبي منتخبي تونس وجنوب إفريقيا، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وحاول لاعبو المنتخب التونسي، الضغط على نظيره جنوب إفريقيا، لزيادة الفعالية الهجومية وإحراز هدف التقدم قبل انتهاء الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني



وفي الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني؛ سدد اللاعب توبوهو موكوينا نجم منتخب جنوب إفريقيا تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها الحارس بشير بن سعيد حارس مرمى المنتخب التونسي.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، سيطرة كبيرة من جانب لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، الذي حاول تسجيل هدف التقدم قبل انتهاء الشوط.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب جنوب إفريقيا؛ إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة، بعدما تزيل المجموعة برصيد نقطتين.