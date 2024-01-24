نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا عقب تعادل تونس مع جنوب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب جنوب إفريقيا؛ إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا؛ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما ودع المنتخب التونسي البطولة، بعدما تزيل ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة برصيد نقطتين فقط.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 5 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط.

3- ناميبيا 4 نقاط.

4- تونس نقطتين.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.