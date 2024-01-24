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أحمد جودة - القاهرة - كورة لايف بث مباشر الكونغو وتنزانيا بدون تقطيع

يختتم منتخب الكونغو وتنزانيا Congo and Tanzania كورة لايف بث مباشر الكونغو وتنزانيا دون تقطيع، مباراياته اليوم في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا 2024، المقامة في كوت ديفوار للمرة الثانية في تاريخها.

كورة لايف بث مباشر الكونغو وتنزانيا دون تقطيع

يدخل منتخب الكونغو المباراة بعد أداء قوي في المباريات السابقة، ويسعى المنتخب الكونغولي لتأكيد تفوقه وتحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المباراة للتأهل إلى الدور المقبل.

ويبدأ منتخب تنزانيا المباراة بعد أداء متذبذب في المبارتين السابقتين، ويحتاج المنتخب التنزاني إلى الفوز في هذه المباراة لزيادة فرص التأهل إلى دور الـ16.

ويتميز المنتخب التنزاني بالمرونة الهجومية والتنظيم الدفاعي، سيعتمد المنتخب على الاستفادة من الهجمات المرتدة واللعب السريع لتحقيق النتيجة الإيجابية.

وتستضيف كوت ديفوار، بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية، بعد 40 عام من المرة الأولى، وتضفي جوًا خاصًا على المباراة، حيث يجتمع المشجعون من جميع أنحاء القارى لمشاهدة هذا الصراع المثير. ستكون المدرجات مليئة بالحماس والتشجيع الذي سيعزز روح المنافسة والإثارة.

موعد مباراة الكونغو وتنزانيا

تتجه أنظار كرة القدم، إلى كوت ديفوار المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا2024، وتقام مباراة الكونغو وتنزانيا في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، و11 بتوقيت السعودية، حيث تبدأ المباراة بعد قليل.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام تنزانيا

حراسة المرمى: ليونيل مباسي الدفاع: أرثر ماسوكو - تشانسيل مبيمبا - هينوك إينونجا - جيديون كالولو الوسط: صامويل موتوسامي - ثيو بونجوندا - تشاريلز بيكل - جايل كاكوتا - يوان ويسا الهجوم: سيدريك باكامبو

تشكيل تنزانيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: مانولا خط الدفاع: منوجا، نوندو، ابراهيم حامد باكا، محمد حسيني خط الوسط: حميد ماو، مدثر يحيى، موريس أبراهام خط الهجوم: علي سماتا، تشارليس مومبوا، تايرن ألارخيا

حكم مباراة الكونغو وتنزانيا

يدير أمين عمر حكم الساحة أمين عمر، ويعاونه الليبي مساعد عطية، حكم مساعد أول، والتونسي خليل حساني، حكم مساعد ثانٍ، بجانب محمود البنا، حكما رابعا.

القنوات الناقلة لمباراة الكونغو وتنزانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة المغرب وزامبيا بث مباشر، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، حيث تمكنت من الحصول على حقوق بث كأس إفريقيا، مما يمكنها من نقل جميع المباريات حصريًا في منطقة الوطن العربي.

تنقل مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا المقامة على ملعب أمادو جون كوليبالي، عبر قناة بي إن سبورت "beIN SPORTS Max HD 2".