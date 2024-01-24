المنتخب المالي يتعادل مع ناميبيا 0/0 بكأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

خيم التعادل السلبي على مباراة مالي وناميبيا دون أهداف للفريقين في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب مالي إلى الدور ثمن النهائي من بطوله افريقيا كمتصدر للمجموعة الخامسة، بينما تأهل منتخب ناميبيا للدور ذاته كأفضل ثالث.

التشكيل الرسمي لمنتخب ناميبيا ضد مالي بكأس أمم إفريقيا

أعلن المدرب كولين بنجامين عن التشكيلة الأساسية التي يخوض بها المواجهة أمام منتخب مالي.

تشكيل منتخب ناميبيا ضد مالي

جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمي: كازابوا.

خط الدفاع: كامبيريبا، اموتينيا، هوكونجو، هاناموب.

خط الوسط: موزيو، كاتوا، بيتروس، هوتو.

خط الهجوم: تجيويزا، شالوليلي.

موعد مباراة منتخب مالي وناميبيا

وانطلقت المواجهة بين منتخب مالي وناميبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.