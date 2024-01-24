نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل منتخب تنزانيا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب تنزانيا التشكيل الذي سيخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: أيشي سالوم مانولا خط الدفاع: إبراهيم حماد - محمد حسين - نوفاتوس ديسماس - حميد ماو خط الوسط: هاجي منوجا - سيمون مسوفا - لوساجو مواكيندا - باكاري موامينيتو خط الهجوم: فيصل سلوم - مبوانا ساماتا موعد مباراه منتخب تنزانيا والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية يستعد منتخب تنزانيا لمواجهة الكونغو الديمقراطية ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها في العاشرة مساء.