نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يفاوض سيراميكا كيلوباترا لضم أحمد ياسر ريان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولو النادي المصري اابورسعيدي في مفاوضات مع نادي سيراميكا كيلوباترا من أجل إتمام صفقة إنتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للقلعة الخضراء.

علم" دوت الخليج الرياضي "من مصادره أن اقترب المصري من التوصل لاتفاق مع النادي وأحمد ياسر ريان بشأن ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وفي سياق أخر، وقع مروان حمدي مهاجم المصري لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 3مواسم .

وقرر المصري إيقاف مروان حمدي وتغريمه مليون جنيه بعد حادثة بصق جماهير النادي أثناء تبديله في لقاء بيراميدز بالدوري المصري.

المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الجونة بكأس الرابطة



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم الاربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غدا الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.