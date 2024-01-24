نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة سقوط نسور قرطاج.. منتخب تونس يحقق رقم مخزي في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع منتخب تونس الأول لكرة القدم، منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

كما سقط منتخب مالي الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب ناميبيا؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 5 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط.

3- ناميبيا 4 نقاط.

4- تونس نقطتين.

منتخب تونس يحقق رقم مخزي له في كأس أمم إفريقيا

وودع منتخب تونس منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، دون تحقيق أي فوز، لأول مرة في تاريخه بالبطولة منذ بطولة 2010.

كما أن المنتخب التونسي، بذلك حقق أقل عدد أهداف خلال نسخة واحدة في بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، منذ بطولة 2002.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.