نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بيلباو بعد قليل بستاد سان ماميس في لقاء هام وحاسم بينهم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والساعة 11:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:30 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: بينا

خط الدفاع: بالدي، اراوخو، كريستنسن، كوندي.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، جوندوجان.

خط الهجوم: فيران، ليفاندوفسكي، يامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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