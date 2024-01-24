نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس مالي في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب مالي الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور الـ 16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، في موسمه الحالي 2023-2024، عقب التعادل السلبي أمام نظيره منتخب ناميبيا.

حيث سقط منتخب مالي الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب ناميبيا؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

منافس مالي في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مالي متصدر المجموعة الخامسة، نظيره بوركينا فاسو، في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 5 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط.

3- ناميبيا 4 نقاط.

4- تونس نقطتين.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.