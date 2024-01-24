منافس جنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب جنوب إفريقيا الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور الـ 16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، في موسمه الحالي 2023-2024، عقب التعادل السلبي أمام نظيره المنتخب التونسي.

حيث سقط منتخب تونس الأول لكرة القدم، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا؛ في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم.

منافس جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب جنوب إفريقيا، وصيف المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا، متصدر المجموعة السادسة، والتي تضم كلا من منتخبات المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية؛ وزامبيا.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم إفريقيا

1- مالي 5 نقاط.

2- جنوب إفريقيا 4 نقاط.

3- ناميبيا 4 نقاط.

4- تونس نقطتين.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن بث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.