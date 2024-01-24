نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يكشف عن سر خطير بشأن انتقال ديفيز إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المدرب توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني عن سر خطير بشأن انتقال لاعبه ألفونسو ديفيز إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن نادي ريال مدريد سوف يتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتحدث توماس توخيل في تصريحات له بشأن انتقال ديفيز إلى ريال مدريد قائلا:" أعتقد أن الوضع(الشائعات) في الوقت الحالي يؤثر عليه أكثر من كونه ملهمًا".

وأكد مدرب نادي بايرن ميونيخ:" هذا يؤثر على مستواه في الوقت الحالي ربما ابتعد قليلًا عن أفضل نسخة له".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ألفونسو ديفيز رفض فكرة تجديد عقده مع نادي بايرن ميونيخ الذي ينتهي في عام 2025 من أجل الانتقال إلى نادي ريال مدريد.