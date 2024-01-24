نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هذا عقدي وقراري".. مدرب منتخب تونس يعلن رحيله عن تولي مهام التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس استقالته عن منصبه ورحيله من تولي مهام المدير الفني بعدما فشل في التأهل من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب تونس مع نظيره جنوب إفريقيا تعادلا سلبيا، وودع البطولة التونسي بعدما احتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة وحصده نقطتين فقط.

وصرح القادري عقب تلقيه التعادل، قائلا: "قدر الله وما شاء فعل، كنا نمتلك إيمان بالمجموعة وحاولنا تحقيق نتائج إيجابية ومميزة وكنا نسعى للوصول لنصف النهائي على الأقل، وعما حدث اتحمل المسؤولية كاملة".

وواصل حديثه: " لم نكن موفقين بالرغم من أننا حاولنا صناعة الفارق خاصة في الشوط الأول واستخدمنا الهجوم بأكبر عدد وخلقنا تفوق عددي ولكن الاستحواذ بالضرورة لا يعني تسجيل الأهداف".



وأوضح:"الهزيمة التي تلقيناها ضد ناميبيا في المباراة الأولى أثرت علينا نفسيا ومعنويا ولم يكن يجب أن نخسر، وتحسنا ضد مالي واليوم ضد جنوب إفريقيا كنا أفضل هجوميا ولكن لم نزفق في الناحية الهجومية".

واختتم حديثه: "اتحمل كامل المسؤولية لما حدث اليوم، عقدي ينص على الرحيل لو لم نتأهل لنصف النهائي، هذه كانت آخر مباراة لي مع تونس، هذا عقدي وهذا قراري".